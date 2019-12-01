Se reducen a cenizas las bodegas y oficinas de SEGALMEX en Zacatecas; incendio habría sido ocasionado por agricultores

Zacatecas, Zacatecas, a 21 de abril de 2026.- Un incendio de gran magnitud redujo a cenizas las bodegas y oficinas de Alimentación para el Bienestar (antes SEGALMEX), ubicadas al norte de la ciudad de Zacatecas, dejando pérdidas millonarias en productos básicos, equipo y vehículos oficiales. El siniestro consumió cientos de toneladas de abarrotes y granos, así como varias unidades de transporte y montacargas que se encontraban dentro del complejo.

Previo al incidente, un grupo de productores agrícolas se había congregado en el exterior de las instalaciones para exigir claridad en torno al programa de acopio extraordinario de frijol. Durante la protesta, los manifestantes encendieron llantas en el patio del lugar; sin embargo, las llamas se salieron de control debido a las condiciones del viento, lo que facilitó su rápida propagación hacia las bodegas.

De acuerdo con el comandante Luis Felipe Quintanilla, titular de Bomberos y Protección Civil municipal, el incendio ya se encontraba en expansión cuando los cuerpos de emergencia arribaron cerca de las 18:00 horas. El funcionario señaló que, al momento de iniciar las labores de contención, aún había campesinos en las inmediaciones del inmueble.

La magnitud del siniestro obligó a desplegar un operativo conjunto en el que participaron corporaciones de emergencia de varios municipios, entre ellos Zacatecas, Guadalupe, Jerez, Calera y Trancoso. Las autoridades estatales informaron que será la fiscalía la encargada de determinar las causas exactas del incendio.