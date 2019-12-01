Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA, asegura TWP

Oficiales de EEUU muertos en Chihuahua pertenecían a la CIA, asegura TWP
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Abril de 2026 a las 13:51:07
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Washington D. C., Estados Unidos, a 21 de abril 2026.- Los dos agentes estadounidenses que perdieron la vida en un accidente en Chihuahua eran parte de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), según informó el The Washington Post (TWP).

El medio citado aseguró que los dos funcionarios no participaron directamente en el operativo de desmantelamiento de narcolaboratorios que se llevó a cabo el mismo día de su fallecimiento.

No obstante, el rotativo mencionó que los oficiales formaban parte de tareas de colaboración y capacitación en materia antidrogas.

“El fatal accidente automovilístico del domingo en el estado de Chihuahua también cobró la vida de dos funcionarios mexicanos y llevó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, a decir que investigaría si la operación infringió las leyes de seguridad nacional del país”, subrayó The Washington Post.

Cabe señalar que esta información fue replicada y confirmada con fuentes cercanas al caso por The New York Times y CNN.

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