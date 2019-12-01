Reporta el IMSS Bienestar que el estado de salud de uno de los dos bebés rescatados en CDMX es delicado 

Ciudad de México, a 26 de agosto de 2025.- En los últimos días en la Ciudad de México, han sido rescatados dos bebés abandonados, los cuales fueron llevados a un hospital para su recuperación y estabilización, al respecto, el día de hoy el IMSS Bienestar informó, que uno de los dos bebés se está recuperando favorablemente, mientras que el otro, está en estado ‘reservado’”.

El primero de los bebés, fue encontrado el día 23 de agosto, ingresando en el área de Urgencias del Hospital Pediátrico de Tacubaya, donde informaron que ha mostrado una mejoría clínica y se encuentra estable, ya que luego de su llegada fue trasladado al área de lactantes, donde permanece bajo vigilancia médica.

La segunda, se trata de una bebé que fue rescatada por policías de la Ciudad de México, el día de ayer, 25 de agosto, misma que fue trasladada al Hospital Pediátrico de Iztapalapa.

Al respecto informaron que la recién nacida ingresó con una dificultad respiratoria, y falla orgánica múltiple, por lo que no pudo ser declarada estable, al ver eso la trasladaron al Hospital Pediátrico Legaria, ya que requiere de atención médica especializada. El IMSS Bienestar confirmó que el estado de salud de la recién nacida es reservado.