Incendios en Canadá generan humo sobre Nueva York previo a la final de la justa mundialista

Incendios en Canadá generan humo sobre Nueva York previo a la final de la justa mundialista
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 18 de Julio de 2026 a las 22:00:07
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Nueva York, 18 de julio de 2026.- Las condiciones meteorológicas amenazan con complicar la logística de la final de la justa mundialista, que se disputará en las próximas horas en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey.

Luego de varios días en los que la ciudad tiene una gran capa de humo proveniente de los incendios forestales en Canadá y altas temperaturas, la zona metropolitana de Nueva York y Nueva Jersey fue afectada este sábado por fuertes tormentas eléctricas, lluvias torrenciales e inundaciones.

De acuerdo con los reportes, el humo que afecta la región proviene principalmente de incendios forestales registrados en la provincia de Ontario, donde permanecen activos más de 180 siniestros, varios de ellos fuera de control debido a las condiciones de calor y sequía.

 Asimismo, los fuertes vientos han hecho que el humo se desplace hacia el noreste de Estados Unidos, afectando la calidad del aire en la zona donde se celebrará el partido por el campeonato.

 

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