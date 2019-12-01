Identifican a exalcalde y a dos funcionarios de Fresnillo entre las 10 víctimas halladas en Zacatecas

Zacatecas, Zac., a 18 de julio de 2026.- Las autoridades estatales avanzan en la identificación de las víctimas localizadas sin vida este sábado en distintos puntos de Zacatecas. Entre las 10 personas encontradas en los municipios de Pánuco, Morelos y Sain Alto figuran un exalcalde de Sombrerete y dos servidores públicos del Ayuntamiento de Fresnillo.

El alcalde de Fresnillo, Javier Torres, confirmó que entre las víctimas se encuentran Fidel Alvarado de la Torre, quien se desempeñaba como secretario de Desarrollo Social Municipal, así como Jesús Gerardo "El Chuy" Muñetón Hernández, bombero en activo de esa corporación.

Asimismo, fue identificado Ignacio Castrejón Valdez, exalcalde del municipio de Sombrerete, cuya muerte también forma parte de la investigación que realiza la Fiscalía General de Justicia del Estado.

El secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes, informó que nueve de las diez víctimas ya fueron identificadas por las autoridades y aseguró que existe una línea de investigación sólida para esclarecer los homicidios y determinar el móvil de los hechos.

Los cuerpos fueron localizados durante la jornada del sábado en tres municipios del estado. Cinco de ellos fueron encontrados suspendidos de un puente en el municipio de Pánuco, mientras que los restantes fueron abandonados en los municipios de Morelos y Sain Alto. En varios de los puntos de hallazgo también fueron localizados mensajes cuyo contenido es analizado por la Fiscalía como parte de las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si las víctimas guardaban alguna relación entre sí ni han atribuido oficialmente el crimen a algún grupo delictivo. Los trabajos periciales y de investigación continúan, mientras fuerzas estatales y federales mantienen un operativo de seguridad en las zonas donde ocurrieron los hallazgos.

Este caso ha generado conmoción en Zacatecas debido a que entre las víctimas se encuentran funcionarios públicos en funciones y un exedil, lo que ha intensificado el llamado para esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.