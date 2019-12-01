Relevan al Director de Seguridad Pública Municipal de Jiquilpan 

Relevan al Director de Seguridad Pública Municipal de Jiquilpan 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 22:23:35
Jiquilpan, Michoacán, a 28 de febrero de 2026.- El Presidente Municipal de Jiquilpan, Lic. Gerardo Olloqui Estrada, acompañado por las y los integrantes del Honorable Cabildo, realizó el anuncio oficial del relevo en la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

Derivado de la renuncia presentada por el director antecesor a la titularidad de la corporación, se ha designado como nuevo Director al Oficial Primero Juan José García Ochoa, con el propósito de garantizar la continuidad operativa, fortalecer la estrategia institucional y reafirmar el compromiso con la seguridad de las y los jiquilpenses.

Asimismo, se confía en que el nuevo mando, gracias a su experiencia y trayectoria, desempeñará esta responsabilidad con profesionalismo, disciplina y firme compromiso con la ciudadanía.

Asimismo, el Presidente Municipal señaló que los ataques recientes dirigidos hacia su administración podrían obedecer a una posible rivalidad de carácter político, situación que no debe distraer el trabajo institucional ni afectar la responsabilidad que se tiene con la ciudadanía.

Finalmente, el alcalde invitó a la sociedad a informarse únicamente a través de los canales oficiales del Gobierno Municipal y de las instituciones competentes, con el fin de evitar desinformación y preocupación innecesaria entre la población.

Noventa Grados
