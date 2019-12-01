Movimiento Ciudadano respalda a Luis Donaldo Colosio Riojas, pero sin definir candidaturas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Febrero de 2026 a las 19:49:18
Ciudad de México, 28 de febrero de 2026.- Jorge Álvarez Máynez, coordinador nacional de Movimiento Ciudadano, aseguró que el partido respaldará a Luis Donaldo Colosio Riojas ante cualquier aspiración política que decida emprender, aunque enfatizó que aún no es momento de definir candidaturas.

Ante una posible contienda por la gubernatura de Sonora, Álvarez Máynez señaló que Colosio Riojas cuenta con un perfil sólido y bien preparado para representar al estado. Sin embargo, destacó que será el propio senador quien tome la decisión en su momento.

"Es un extraordinario perfil, joven, preparado, con mucho amor por su tierra y creo que es un gran perfil en cualquiera de las decisiones que se vayan tomando, no solamente por él, sino también por los ciudadanos del pueblo de Sonora. Nosotros vamos a estar muy atentos a esas expectativas y definiciones", destacó el coordinador del partido.

El anuncio se da en un momento de reconfiguración política en Sonora, donde distintos partidos evalúan posibles candidatos de cara a las elecciones locales. La figura de Colosio Riojas, hijo del excandidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ha ganado atención por su trayectoria legislativa y su cercanía con la ciudadanía, lo que lo convierte en uno de los perfiles más observados para futuras contiendas.

