En el estado de Sonora, detienen a presunto responsable del feminicidio de su ex pareja buscado en Michoacán

Madero, Michoacán, 28 de febrero de 2026.- En El estado de Sonora, fue detenido Jeissen Mauricio “N”, señalado como presunto responsable del delito de feminicidio, cometido en agravio de su ex pareja en el municipio de Madero.

Sobre el particular se informó que con base en los actos de investigación realizados por la Fiscalía Especializada de Feminicidios, el 17 de mayo de 2025 el investigado presuntamente se presentó en la plaza principal del municipio, donde se encontraba la víctima; en ese sitio la habría privado de la libertad al obligarla a subir a un vehículo. Posteriormente, la mujer fue privada de la vida. Su cuerpo fue localizado el 1 de junio del mismo año.

Las indagatorias permitieron establecer que, durante la relación y aun después de haber concluido, la víctima fue objeto de violencia física, verbal, económica y psicológica, antecedentes que fueron debidamente integrados a la Carpeta de Investigación como parte del contexto de violencia de género.

Con base en los datos de prueba recabados, la Fiscalía Especializada de Feminicidios solicitó y obtuvo de un Juez de Control la orden de aprehensión correspondiente. Derivado de labores de inteligencia, se estableció que el investigado se encontraba en el estado de Sonora, por lo que se activaron los mecanismos de colaboración interinstitucional para su localización y detención.

Jeissen Mauricio “N” será trasladado a Michoacán y puesto a disposición de la autoridad jurisdiccional que lo reclama, a efecto de que se resuelva su situación jurídica conforme a derecho.