Rehaprenden a mujer colombiana señalada por robos a vivienda en CDMX y Edomex

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:38:48

Ciudad de México, 16 de abril del 2026.- Una mujer de origen colombiano, identificada como Karent Carolina, de 41 años de edad, fue detenida nuevamente en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, por su presunta participación en robos a casa habitación.

La captura fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, en el cruce de las avenidas Monterrey y Chapultepec, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de robo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, la detención se deriva de un caso ocurrido el 16 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco, donde una persona fue despojada de sus pertenencias por una pareja que posteriormente huyó en un vehículo.

Las autoridades señalaron que, mediante trabajos de inteligencia, se logró ubicar a la mujer, quien presuntamente forma parte de un grupo dedicado al robo de viviendas en distintas zonas del Valle de México.

Además, se informó que la detenida ya había estado en prisión por hechos similares, pero fue liberada meses atrás antes de ser nuevamente localizada.

Tras su detención, Karent Carolina fue trasladada a un centro penitenciario en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.