Rehaprenden a mujer colombiana señalada por robos a vivienda en CDMX y Edomex

Rehaprenden a mujer colombiana señalada por robos a vivienda en CDMX y Edomex
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 18:38:48
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 16 de abril del 2026.- Una mujer de origen colombiano, identificada como Karent Carolina, de 41 años de edad, fue detenida nuevamente en la colonia Roma, en la alcaldía Cuauhtémoc, por su presunta participación en robos a casa habitación.

La captura fue realizada por agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital, en el cruce de las avenidas Monterrey y Chapultepec, donde se le cumplimentó una orden de aprehensión por el delito de robo agravado.

De acuerdo con las investigaciones, la detención se deriva de un caso ocurrido el 16 de febrero en la alcaldía Azcapotzalco, donde una persona fue despojada de sus pertenencias por una pareja que posteriormente huyó en un vehículo.

Las autoridades señalaron que, mediante trabajos de inteligencia, se logró ubicar a la mujer, quien presuntamente forma parte de un grupo dedicado al robo de viviendas en distintas zonas del Valle de México.

Además, se informó que la detenida ya había estado en prisión por hechos similares, pero fue liberada meses atrás antes de ser nuevamente localizada.

Tras su detención, Karent Carolina fue trasladada a un centro penitenciario en la alcaldía Iztapalapa, donde quedó a disposición de la autoridad judicial.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Guardia Civil detiene a dos en posesión de estupefaciente, cartuchos y arma larga en Zinapécuaro, Michoacán
Rehaprenden a mujer colombiana señalada por robos a vivienda en CDMX y Edomex
Automovilista embiste a agente de Tránsito y huye en Monterrey
Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo
Más información de la categoria
Rehaprenden a mujer colombiana señalada por robos a vivienda en CDMX y Edomex
Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo
Marcelo Ebrard admite que su hijo vivió en la embajada de México en Londres
Morelia: Normalistas se manifiestan en la SEE; cierran circulación en Siervo de la Nación
Comentarios