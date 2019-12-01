Separan del cargo a tres funcionarios de Pemex por derrame en el Golfo de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:12:38

Ciudad de México, 16 de abril del 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) informó la separación de tres funcionarios relacionados con el área de seguridad y control ambiental, tras un derrame ocurrido en el Golfo de México.

De acuerdo con lo señalado por el director de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, los cargos corresponden al subdirector de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental, así como al coordinador de control marino, derrames y residuos, y al líder de derrames y residuos.

Hasta el momento, no se han dado a conocer los nombres de los funcionarios involucrados mientras continúan las investigaciones del derrame.

La medida forma parte de las acciones internas tras el incidente, mientras se esclarece lo ocurrido y se determinan responsabilidades.