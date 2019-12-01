En Salvador Escalante, Guardia Civil asegura cuatro vehículos con reporte de robo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:03:04

Salvador Escalante, Michoacán, 16 de abril del 2026.- Como resultado de una acción operativa llevada a cabo en la región Pátzcuaro, la Guardia Civil aseguró 4 vehículos con reporte de robo.

Sobre el particular se informó que elementos de la GC llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia en distintos puntos de la zona rural de Salvador Escalante.

En esos sitios los agentes de la ley localizaron las cuatro unidades, presuntamente vinculados a un grupo delictivo.

Finalmente las unidades fueron upuestas a disposición de la autoridad correspondiente, para los efectos de ley.