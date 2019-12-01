Marcelo Ebrard admite que su hijo vivió en la embajada de México en Londres

Marcelo Ebrard admite que su hijo vivió en la embajada de México en Londres
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 16:48:29
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Ciudad de México, 16 de abril de 2026.- El exsecretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, admitió que su hijo, Marcelo Patrick, residió en la embajada de México en Londres, Reino Unido, durante el tiempo en que estuvo al frente de la cancillería.

El exfuncionario explicó que la situación no representa ningún abuso, al señalar que se trató de “la procuración de un padre por su hijo”, en referencia a su decisión de permitir que habitara en el inmueble diplomático.

Asimismo, aseguró que no se hizo uso indebido de recursos públicos durante la estancia de su hijo en la sede diplomática, descartando cualquier irregularidad en ese sentido.

Finalmente, Ebrard sostuvo que no considera inapropiado que un espacio del Estado mexicano, como una embajada, sea utilizado como alojamiento para un familiar del titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

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