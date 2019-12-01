Guardia Civil detiene a dos en posesión de estupefaciente, cartuchos y arma larga en Zinapécuaro, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 19:14:01

Zinapécuaro, Michoacán, 16 de abril del 2026.- Como resultado de acciones operativas llevadas a cabo por la agrupación Guardianes del Camino perteneciente a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se logró la detención de dos hombres en posesión de 27 dosis de sustancia granulosa con características de la metanfetamina, cartuchos útiles y un arma larga calibre .50.

Sobre el particular se informó que dichas acción se registró sobre la autopista México–Guadalajara, a la altura del kilómetro 202+256, donde el personal mantenía un filtro de inspección para la prevención del delito. En el sitio, los agentes marcaron el alto a una camioneta que circulaba de manera irregular.

Durante la inspección se localizaron 27 bolsitas tipo Ziploc con sustancia granulada, así como 10 cartuchos útiles calibre .556. Además, fue asegurada una placa de circulación con reporte de robo vigente.

En seguimiento y en coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) se realizó una revisión más detallada del vehículo, donde se detectó un compartimiento oculto en la carrocería y en su interior se encontraba un arma larga calibre .50 con aditamentos, así como un uniforme.

Por lo anterior, los dos hombres y la unidad fueron puestos a disposición de la autoridad procuradora de justicia, a efecto de llevar a cabo las diligencias conforme a derecho.