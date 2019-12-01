Capturan a presunto implicado en robo de vehículo tras operativo y persecución en Celaya

Capturan a presunto implicado en robo de vehículo tras operativo y persecución en Celaya
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 20:12:02
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Celaya, Guanajuato, 16 de abril de 2026.- Un hombre fue detenido por elementos de seguridad luego de un operativo desplegado tras el reporte de robo de un vehículo la mañana de este jueves, en hechos registrados en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con información preliminar, fue alrededor de las 8:30 de la mañana cuando se emitió el reporte de un asalto en la colonia Santa Anita, lo que movilizó  corporaciones policiacas.
 Trascendió que la víctima, quien presuntamente se desempeña como conductor de una plataforma digital, habría sido interceptada durante un servicio.

Versiones no oficiales señalan que el afectado fue agredido físicamente y amenazado antes de ser despojado de un automóvil tipo Aveo color blanco, situación que derivó en un despliegue inmediato de las autoridades.

Tras la alerta, se habría iniciado una persecución que concluyó con la detención de uno de los presuntos responsables sobre la avenida Torres Landa, a la altura del parque Xochipilli.

Hasta el momento, la información no ha sido confirmada de manera oficial, por lo que se espera que las autoridades competentes emitan un comunicado en las próximas horas para precisar los detalles del hecho y la situación legal del detenido.

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