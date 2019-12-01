Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo

Se registra explosión en refinería de Tula, Hidalgo
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Abril de 2026 a las 17:17:56
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Tula, Hidalgo, 16 de abril del 2026.- Una explosión registrada la tarde de este jueves en la refinería “Miguel Hidalgo” provocó preocupación entre habitantes de la zona, debido a la densa columna de humo que se elevó tras el incidente en el municipio de Tula, Hidalgo.

Hasta el momento, no se han dado a conocer las causas que originaron la explosión. El hecho movilizó a cuerpos de emergencia y activó protocolos internos en las instalaciones.

La Subsecretaría de Protección Civil y Gestión de Riesgos de Hidalgo informó que la situación se encuentra bajo control, luego de la aplicación de medidas de seguridad dentro de la refinería.

Además, autoridades señalaron que no existe riesgo para la población cercana, por lo que hicieron un llamado a mantener la calma.

“Las instancias correspondientes se mantienen atentas al seguimiento del evento, en coordinación con las autoridades y cuerpos internos de la refinería”, indicaron en un comunicado.

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