Regidora de Apatzingán denuncia dronazos y enfrentamientos en El Guayabo, pide apoyo para las familias

Morelia, Michoacán, a 16 de abril del 2025.- En las comunidades de Apatzingán se recrudece la violencia, siendo uno de estos casos lo que ocurre en El Guayabo, donde desde ayer se reportan dronazos y enfrentamientos armados, señaló María del Carmen Zepeda, regidora del ayuntamiento.



Indicó, las familias que habitan esa localidad intentan resguardarse y deben esperar a horas adecuadas para poder salir, pues hay temor de circular por los caminos ante la colocación de minas terrestres. Ante el panorama, solicitó a gobierno estatal apoyo para la población.



En ese sentido, agregó que las acciones que se efectúan de operativos de seguridad no son suficientes, mientras que los habitantes de la zona viven en medio de un terror constante a ser víctimas de la delincuencia.



La regidora de extracción morenista indicó que el éxodo forzado de las familias prevalece y las localidades del Guayabo y El Alcalde se han convertido en lugares a donde los ciudadanos sólo regresan para revisar sus casas y pertenencias , aunque ya no se quedan.



Carmen Zepeda relató que el éxodo continúa, porque entre las 5 casas que aún son habitadas en El Alcalde, hay una pareja de personas mayores que recientemente expresó su deseo por dejar de manera definitiva el lugar donde crecieron sus hijos, dado que ya no perciben la existencia de buenas condiciones de vida.



Por su parte, el Observatorio Seguridad Humana de Apatzingán confirmó a través de la red social X que se han reportado enfrentamientos en El Guayabo.



"Se subieron por las orillas de #ElAlcalde al cerro [...] Nuestro temor es que lo quemen a #dronazos" , señala su distópico posteo.