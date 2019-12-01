Clausuran dos lotes de autos en la Avenida Francisco J. Múgica de Morelia, Michoacán

Clausuran dos lotes de autos en la Avenida Francisco J. Múgica de Morelia, Michoacán
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 18:38:22
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Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Por causas que no han sido dadas a conocer por la Fiscalía General del Estado de Michoacán, dos lotes de compra-venta de autos ubicados en la avenida J. Múgica (Panteón), fueron clausurados la madrugada de este domingo.

Al respecto se supo que las autoridades de la FGE se apersonaron en los lotes antes mencionados y colocaron los sellos de clausura.

Sin embargo es de mencionar que las causas de dichas acciones legales no se han dado a conocer.

Se espera que en las próximas horas la autoridad competente informe aobre el motivo de los cierres.

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