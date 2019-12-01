Inédito, UMSNH alcanza el 100 por ciento de matrícula de calidad en administración de Yarabí Ávila

Morelia, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Como un hecho sin precedentes, durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) alcanzó el cien por ciento de matrícula de calidad en el nivel superior.

En este sentido, la rectora indicó que la evaluación constante ha sido un pilar de vital importancia desde el principio de esta gestión, lo que se ha traducido en la mejora de las distintas áreas de la casa de estudios.

“La Universidad sabe qué significa la acreditación, es un proceso que revisa diferentes variables desde profesores, profesoras, estudiantes, infraestructura, formación integral, recursos financieros y muchas otras cuestiones, es un trabajo en equipo, que los órganos externos vienen a fortalecer”, precisó.

Ávila reconoció la labor que la comunidad nicolaita ha realizado para alcanzar este logro, que dijo, tiene una repercusión directa en las y los alumnos y refleja el compromiso que la Casa de Hidalgo tiene con la excelencia educativa y con la sociedad michoacana.

Por su parte, el secretario Académico de la UMSNH, Antonio Ramos Paz, precisó que, con la acreditación de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses que recientemente se obtuvo por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), la Universidad alcanzó el 100 por ciento de programas educativos de licenciatura evaluables y con ello, el 100 por ciento de matrícula de calidad, lo que es en hecho histórico en esta administración.

“Llegar hasta aquí no ha sido producto de la casualidad, es resultado de una política institucional de evaluación permanente y mejora continua y de las acciones que, durante la administración de la rectora Yarabí Ávila González, se han implementado en los ámbitos académico, deportivo, cultural, de infraestructura y de vinculación”.

El funcionario comentó que a través de los procesos de acreditación, se revisan aspectos relacionados con el propósito y pertinencia de las licenciaturas, el plan de estudios, la formación y trayectoria de las y los estudiantes, el personal docente, los procesos académicos y administrativos, la infraestructura y los servicios de apoyo, así como los resultados del programa y de sus egresadas y egresados.

“Por ello, una acreditación significa que no somos solamente nosotros quienes afirmamos que estamos haciendo bien las cosas, existen instancias externas que revisan, evalúan y avalan nuestros resultados, y a su vez, una acreditación para la sociedad significa tener mayor confianza en las y los profesionistas que estamos formando en la Universidad Michoacana”, apuntó.