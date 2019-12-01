Balean a dos hombres en una vivienda de la colonia Lomas de Universidad en Jacona, Michoacán; uno falleció, el otro está herido

Balean a dos hombres en una vivienda de la colonia Lomas de Universidad en Jacona, Michoacán; uno falleció, el otro está herido
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 18:26:40
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Jacona, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Un saldo de un muerto y un herido fue el que dejó el ataque a balazos del que fueron objeto los dos individuos en el interior de una vivienda de la colonia Lomas de Universidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en un domicilio de la calle Filosofía, de la referida colonia, habían atacado a balazos a varias personas.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre de 37 años que estaba herido además de confirmar la muerte de un joven de 21 años.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de un hombre, el cual presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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