Tras cateos en Morelia, aseguran sustancias nocivas y detienen a 7 personas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 14:50:59

Morelia, Mich., a 27 de septiembre de 2026.- Como resultado de la cumplimentación de cuatro órdenes de cateo llevadas a cabo en distintos puntos de Morelia, se aseguraron 2 mil 742 dosis de metanfetamina y 182 dosis de cocaína, además de detener a siete personas.

Sobre el particular se informó que personal de la Fiscalía Especializada en Delitos Patrimoniales y Narcomenudeo llevó a cabo una primera diligencia en un inmueble de la colonia Buena Vista, donde fueron aseguradas 960 dosis de metanfetamina, además de diversos objetos relacionados con su consumo. En el lugar fueron detenidos Ismael “N”, Juan “N” y Yuleidi “N”.

En una segunda acción, realizada en la colonia Solidaridad, agentes investigadores aseguraron 747.5 dosis de metanfetamina y 182 dosis de cocaína, así como un teléfono celular. Durante el cateo fueron detenidos José “N” y Blanca “N”.

Asimismo, en un inmueble de la colonia Santa Fe fueron localizadas y aseguradas 512 dosis de metanfetamina, además de una báscula gramera y diversos objetos relacionados con el consumo de sustancias. En esta diligencia no se reportaron personas detenidas.

Finalmente, en la colonia Ampliación Gertrudis Sánchez, personal investigador aseguró 522.5 dosis de metanfetamina y diversos indicios. En el lugar fueron detenidos Helson “N” y Guillermo “N”.

Durante el desarrollo de las diligencias, elementos de la Policía Morelia, Guardia Nacional y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) brindaron seguridad perimetral.

Las siete personas detenidas, así como las sustancias y demás indicios asegurados, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, a efecto de continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.