Fallece hombre ahogado en una olla agrícola en Tacámbaro, Michoacán 

Fallece hombre ahogado en una olla agrícola en Tacámbaro, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 17:39:14
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Tacámbaro, Michoacán, a 27 de septiembre de 2026.- Ahogado en una olla agrícola, feneció un hombre en esta municipalidad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que un hombre había perdido la vida al caer accidentalmente y ahogarse en el referido lugar.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal quienes tras confirmar el reporte, solicitaron la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el lugar personal de la FGE, quienes dieron fe del levantamiento del cuerpo de quien fue identificado como José “N”, de 76 años, cuyos restos fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

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