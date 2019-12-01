Cateos en tres estados dejan tres detenidos y el aseguramiento de 500 mil litros de combustible, aviones, decenas de tráileres y pipas; cae operador del crimen ligado al huachicol

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 17:48:49

*Jesús Manuel “N”, alias “Bebo”, señalado como presunto operador financiero de la facción “Metros” del Cártel del Golfo, fue capturado durante un despliegue federal contra una red relacionada con el tráfico ilegal de hidrocarburos.

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2026.- Autoridades federales realizaron 19 cateos simultáneos en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas como parte de una investigación contra una presunta red dedicada al contrabando de hidrocarburos, operaciones que dejaron tres personas detenidas y un amplio aseguramiento de vehículos, inmuebles y combustible.

De acuerdo con información oficial, las acciones fueron resultado de trabajos de inteligencia militar y contaron con la participación de elementos de Fuerzas Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Guardia Nacional (GN) y Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los detenidos se encuentra Jesús Manuel “N”, conocido como “Bebo”, a quien las autoridades identifican como presunto operador financiero de la facción denominada “Metros”, vinculada al Cártel del Golfo.

Según el reporte gubernamental, el hombre estaría relacionado con una estructura dedicada al contrabando de combustibles y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, en la modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Aseguran aeronaves, pipas y combustible

La magnitud del operativo quedó reflejada en los bienes localizados durante los cateos. Las autoridades reportaron el aseguramiento de 13 inmuebles, dos aeronaves y 50 vehículos, además de 107 remolques tipo cisterna y 84 tractocamiones.

También quedaron bajo resguardo 49 camiones recolectores, 11 bombas despachadoras y cuatro tanques, así como aproximadamente 500 mil litros de combustible.

En los diferentes puntos intervenidos fueron localizados además metanfetamina, cartuchos, motocicletas y dinero en efectivo. La información difundida inicialmente no precisó las cantidades de droga, municiones ni efectivo aseguradas.

Los indicios y bienes decomisados quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las investigaciones y determinar su posible relación con actividades ilícitas.

El Gabinete de Seguridad señaló que las operaciones forman parte de la estrategia del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir el mercado ilegal de hidrocarburos y afectar las fuentes de financiamiento de organizaciones criminales.

Las autoridades federales buscan con estos despliegues identificar tanto a los responsables de la operación material del tráfico de combustibles como las estructuras financieras que presuntamente permiten administrar y movilizar los recursos obtenidos mediante estas actividades.

La situación jurídica de las tres personas detenidas deberá ser determinada por las autoridades judiciales competentes, por lo que los señalamientos en su contra mantienen el carácter de acusaciones mientras no exista una sentencia definitiva.