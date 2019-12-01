Rachel se fortalece frente al Pacífico y aumenta riesgo de lluvias intensas en Guerrero y Oaxaca

Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2026.- Las condiciones meteorológicas en el Pacífico mexicano se complicaron este domingo con el fortalecimiento de Rachel, sistema que evolucionó de depresión tropical a tormenta tropical y que mantiene bajo vigilancia a zonas de Guerrero y Oaxaca por las lluvias que podría generar.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el centro de Rachel se ubicó a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros al sureste de Manzanillo, Colima. El fenómeno registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, rachas de hasta 85 kilómetros por hora y se desplaza hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 7 kilómetros por hora.

El pronóstico contempla lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, principalmente en el sur y sureste de Guerrero, así como en las regiones este, sur y sureste de Oaxaca. Además, se prevén vientos de 30 a 50 kilómetros por hora, con rachas de hasta 70 kilómetros por hora, y oleaje de entre 2 y 3 metros en las costas de ambas entidades.

Ante estas condiciones, se mantiene el monitoreo de la evolución del sistema, mientras las autoridades meteorológicas recomiendan a la población mantenerse atenta a los avisos oficiales debido a la posibilidad de lluvias fuertes, viento y oleaje elevado en zonas costeras.