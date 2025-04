Refugios bajo ataque: envenenan a nueve perros rescatados en el refugio "Huellitas de Amor", en Paracho, Michoacán

Morelia, Michoacán, a 15 de abril de 2025. – Ni el resguardo de un refugio bastó para salvar a perros que ya habían sido rescatados del maltrato callejero en el municipio michoacano de Paracho.

El colectivo "Huellitas de Amor Paracho" denunció que este domingo fueron envenenados nueve perritos dentro de sus instalaciones; cinco de ellos murieron, pero gracias a la intervención urgente de un médico veterinario, algunos pudieron salvarse.

La agresión fue descubierta tras los desgarradores ladridos de los perros en la noche, según relató Fabiola Caro Silva, integrante del colectivo. Uno de los veladores fue testigo del sufrimiento, causado por un ataque directo: alguien arrojó veneno al interior del lugar.

Las víctimas mortales fueron Logan, Bigotes —de apenas seis meses de vida—, Tigger, Charakito y Charako.

Todos habían sido rescatados de vivir en la calle situaciones de crueldad y abandono. Ahora, fueron alcanzados por una violencia aún más cruel dentro del lugar donde deberían estar seguros.

El colectivo, integrado también por Hilary Torres Olivos, Sara Córdova y Alejandra Barriga, presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y advirtió que tienen grabaciones que podrían identificar al responsable.

Denunciaron además el abandono institucional: en Paracho, aseguran, no solo no se apoya a los activistas, sino que desde el gobierno local han recibido amenazas. “Hemos tenido que mudar el refugio más de una vez”, señalaron, “porque nos persiguen, porque nos odian por defender a quienes no tienen voz”.

Indicaron que algunos funcionarios municipales han declarado abiertamente su intención de eliminar a perros y gatos callejeros. El colectivo Rescatistas Independientes de Michoacán, a través de Luisa Quijano Ravell, manifestó su respaldo total.

Asimismo, otros grupos exigieron que se detenga la crueldad animal y se prioricen las campañas de esterilización para atender el problema de fondo. “¡Ya basta!”, fue el mensaje unánime de los colectivos: la violencia no es una política pública aceptable.