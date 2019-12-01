Localizan sin vida a dos menores tras crecida de arroyo en Talpa de Allende, Jalisco

Localizan sin vida a dos menores tras crecida de arroyo en Talpa de Allende, Jalisco
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2026 a las 21:47:18
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Talpa de Allende, Jalisco, a 27 de septiembre de 2026.- La emergencia provocada por las intensas lluvias asociadas al huracán Polo dejó un saldo trágico en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, Jalisco, donde fueron encontrados sin vida dos menores que permanecían desaparecidos luego de que una corriente de agua arrastrara su vivienda.

Los niños, de 3 y 12 años de edad, formaban parte de una familia de cuatro integrantes que fue sorprendida por la creciente súbita de un arroyo durante las lluvias registradas entre la noche del sábado y la madrugada del domingo.

Tras varias horas de búsqueda, los cuerpos de los menores fueron localizados aguas abajo de la zona donde se encontraba su vivienda. Las autoridades mantienen activo el operativo para tratar de encontrar a los dos adultos que continúan desaparecidos.

En las labores participan elementos de Protección Civil y cuerpos de emergencia, mientras el helicóptero Fénix realiza recorridos sobre el cauce del arroyo y las zonas cercanas para apoyar en la localización de las personas.

Las precipitaciones también provocaron daños materiales en la comunidad, entre ellos el colapso de varias viviendas y afectaciones en dos puentes. Además, se registraron derrumbes en distintos puntos de la carretera estatal 555, principalmente entre los kilómetros 23 y 25.

Maquinaria trabaja en el retiro del material que bloquea algunos tramos carreteros, mientras que el acceso terrestre a La Cuesta fue restablecido mediante el antiguo camino. De acuerdo con las autoridades, por el momento la comunidad cuenta con servicios y suministros, por lo que no se ha solicitado ayuda humanitaria.

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