Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”

Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 23:39:37
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Uruapan, Mich., a 27 de agosto de 2025.– Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un amplio operativo de seguridad en Uruapan, luego de la detención de un individuo identificado como “El Rino”, presunto cabecilla de una célula criminal vinculada al crimen organizado.

El reforzamiento de la vigilancia tiene como objetivo prevenir posibles reacciones violentas por parte de integrantes del Cártel Jalisco y asegurar la tranquilidad de la ciudadanía.

En la estrategia participan elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal, quienes realizan patrullajes en colonias de Uruapan, así como recorridos de inspección en las carreteras que conectan al municipio.

De acuerdo con autoridades estatales, las acciones buscan garantizar la paz social, disuadir posibles hechos delictivos y blindar a la población frente a eventuales represalias, luego de la captura de este presunto generador de violencia.

La federación y el estado aseguraron que los operativos se mantendrán de manera permanente, mientras se evalúa la situación de riesgo en la región.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Mecánico resulta herido en ataque armado en la colonia Manantiales de Morelia, Michoacán 
Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Detienen a sujeto que abusó sexualmente de su abuela y después la mató a golpes en Veracruz
Más información de la categoria
Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”
Trasladan a Morelia a “El Rino”, líder del crimen en Uruapan y Nuevo Parangaricutiro, Michoacán 
Hallan cuatro cuerpos en Huaniqueo durante búsqueda vinculada a desaparecidos de Morelia, Michoacán: Peligroso grupo ya emboscó a autoridades
Al interior de una vivienda acribillan a 2 hombres en Apaseo El Alto, Guanajuato
Comentarios