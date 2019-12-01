Refuerzan seguridad en Uruapan, Michoacán, tras captura de presunto líder criminal “El Rino”

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Agosto de 2025 a las 23:39:37

Uruapan, Mich., a 27 de agosto de 2025.– Autoridades de los tres niveles de gobierno desplegaron un amplio operativo de seguridad en Uruapan, luego de la detención de un individuo identificado como “El Rino”, presunto cabecilla de una célula criminal vinculada al crimen organizado.

El reforzamiento de la vigilancia tiene como objetivo prevenir posibles reacciones violentas por parte de integrantes del Cártel Jalisco y asegurar la tranquilidad de la ciudadanía.

En la estrategia participan elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Fiscalía General del Estado de Michoacán y la Policía Municipal, quienes realizan patrullajes en colonias de Uruapan, así como recorridos de inspección en las carreteras que conectan al municipio.

De acuerdo con autoridades estatales, las acciones buscan garantizar la paz social, disuadir posibles hechos delictivos y blindar a la población frente a eventuales represalias, luego de la captura de este presunto generador de violencia.

La federación y el estado aseguraron que los operativos se mantendrán de manera permanente, mientras se evalúa la situación de riesgo en la región.