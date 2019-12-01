Refuerzan seguridad en región Apatzingán; acuerdan Bedolla, Harfuch y Defensa 

Apatzingán, Michoacán, 28 de octubre de 2025.- En reunión de seguridad encabezada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México, Omar García Harfuch, se acordó reforzar los operativos de seguridad de la región de Apatzingán en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y Guardia Nacional.

En el encuentro, donde también participaron el titular de Defensa, Gerardo Ricardo Trevilla Trejo, el fiscal general del estado, Carlos Torres Piña y productores de limón de Apatzingán, se aseguró que en las acciones de seguridad se incluirá el combate a la extorsión y la captura de los responsables del homicidio del líder limonero, Bernardo Bravo.

El mandatario estatal compartió que la coordinación permanente entre instituciones de gobierno y de procuración de justicia, facilita los trabajos de inteligencia y operación para preservar la paz que demanda toda la población.

Comentó que la visita del secretario de Seguridad federal y del titular de la Defensa, muestra el interés de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para atender temas prioritarios como la seguridad y el desarrollo productivo de Michoacán.

Por lo que afirmó que el gobierno estatal, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Guardia Civil, mantendrá la vinculación y la presencia en las bases de operaciones interinstitucionales de la región de Apatzingán.