Aprehenden en LC, Michoacán a presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de una adolescente

Aprehenden en LC, Michoacán a presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de una adolescente
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:33:29
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Francisco Javier “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de  violación y abuso sexual, cometidos en agravio de una adolescente en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en la denuncia presentada, en abril de 2024, la víctima caminaba por la calle cuando Francisco Javier “N” la interceptó y la atacó sexualmente. Así mismo, el 3 de marzo pasado, el investigado ingresó al domicilio de la adolescente y la tocó en diversas partes de su cuerpo. 

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas integró la Carpeta de Investigación en la que fueron recabados datos de prueba de la posible participación de Francisco Javier “N”, quien fue detenido tras obtener una orden de aprehensión en su contra. 

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde el Juez de Control deberá resolver su situación legal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Localizan extremidades humanas en la colonia Diego Rivera de Morelia, Michoacán 
Aprehenden en LC, Michoacán a presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de una adolescente
Refuerzan seguridad en región Apatzingán; acuerdan Bedolla, Harfuch y Defensa 
Más información de la categoria
Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán
Con apoyo de un helicóptero artillado abaten a 7 presuntos delincuentes durante enfrentamientos en la sierra de Culiacán
Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca
Homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune: Omar García Harfuch desde Apatzingán, Michoacán
Comentarios