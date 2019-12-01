Aprehenden en LC, Michoacán a presunto responsable de violación y abuso sexual en agravio de una adolescente

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:33:29

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 28 de octubre 2025.- Francisco Javier “N”, quien es señalado de ser el presunto responsable de la comisión del delito de violación y abuso sexual, cometidos en agravio de una adolescente en el municipio de Lázaro Cárdenas, fue aprehendido por personal de la FGE.

Sobre el particular se informó que con base en la denuncia presentada, en abril de 2024, la víctima caminaba por la calle cuando Francisco Javier “N” la interceptó y la atacó sexualmente. Así mismo, el 3 de marzo pasado, el investigado ingresó al domicilio de la adolescente y la tocó en diversas partes de su cuerpo.

Por estos hechos, el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Lázaro Cárdenas integró la Carpeta de Investigación en la que fueron recabados datos de prueba de la posible participación de Francisco Javier “N”, quien fue detenido tras obtener una orden de aprehensión en su contra.

El detenido fue trasladado al Centro Penitenciario local, donde el Juez de Control deberá resolver su situación legal.