Giran orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:01:28
Ciudad de México, a 28 de octubre de 2025.- Un juez de control de la Ciudad de México giró una orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca, por el delito de desobediencia de particulares agravado, según informó el diario Reforma.

La medida judicial también involucra a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, luego de que ambos incumplieran en dos ocasiones con la orden de presentarse a la audiencia inicial donde se formularía la imputación en su contra.

Según fuentes judiciales citadas por el medio, al no justificar su ausencia, el juez los declaró sustraídos de la acción de la justicia y ordenó su traslado al Reclusorio Preventivo Varonil Norte, una vez que sean detenidos.

Cabe destacar que el proceso estaría relacionado con una resolución que instruía al club abstenerse de realizar transmisiones deportivas bajo litigio, aunque los detalles del expediente permanecen reservados por tratarse de una investigación en curso.

El delito de desobediencia de particulares, previsto en el Código Penal, se configura cuando una persona desacata una resolución de una autoridad judicial o administrativa.

