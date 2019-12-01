Con apoyo de un helicóptero artillado abaten a 7 presuntos delincuentes durante enfrentamientos en la sierra de Culiacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 14:11:17

Culiacán, Sinaloa, a 28 de octubre 2025.- Personal de seguridad federal y estatal abatió a por lo menos siete presuntos delincuentes durante una serie de enfrentamientos en la zona serrana de la ciudad de Culiacán, Sinaloa.

De acuerdo con información oficial, las balaceras se registraron en la sindicatura de Tepuche, donde elementos de la Policía Estatal detectaron a un grupo armado que realizaba labores de vigilancia en caminos rurales.

Por lo anterior, los uniformados estatales solicitaron el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Guardia Nacional, quienes llegaron para apoyar en tres enfrentamientos.

Según la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa, cuando los efectivos federales y estatales arribaron a la zona, fueron recibidos a balazos por los presuntos delincuentes.

Cabe señalar que las autoridades requirieron el apoyo de un helicóptero artillado en labores de reconocimiento para localizar a los agresores, por lo que lograron asegurar la zona.

Como resultado de las refriegas siete personas fueron dadas de baja, todas presuntamente integrantes del grupo criminal que operaba en la zona.

De igual forma, el Grupo Interinstitucional informó que fueron asegurados siete fusiles AK-47, 21 cargadores, 790 cartuchos útiles y equipo táctico, además de varios vehículos.