Investiga la FGR robo de armas a escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales en Michoacán

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- La Fiscalía General de la República (FGR) en su Fiscalía Federal en Michoacán, dio inició a una carpeta de investigación en contra de quien o quienes resulten responsables del delito de robo, en su modalidad de sustracción de armas de fuego de cargo, de un escolta de la diputada Anabet Franco Carrizales.

Sobre el particular se informó que con base en la indagatoria, el apoderado jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) interpuso una denuncia ante el agente del Ministerio Público de la Federación, derivado del robo cometido por sujetos armados, de un arma de fuego tipo escuadra y un fusil, en contra de un elemento de la Guardia Civil adscrito al Agrupamiento de Protección de la legisladora.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera Morelia–Pátzcuaro a la altura de una estación de gasolina y tienda de autoservicio.



La Fiscalía Federal en el estado de Michoacán, continúa con la integración de la indagatoria para, en su momento, obtener los datos de prueba necesarios en contra de quien o quienes resulten responsables de robo que se contraen en la carpeta de investigación.