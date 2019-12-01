Homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune: Omar García Harfuch desde Apatzingán, Michoacán

Apatzingán, Michoacán, 28 de octubre del 2025.– El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum, sostuvo una reunión en Apatzingán, Michoacán, con productores de limón, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y autoridades locales para atender las denuncias sobre extorsiones y cobros de piso que afectan al sector agrícola de la región.

“El homicidio de Bernardo Bravo no quedará impune”, aseguró el secretario, en referencia al productor asesinado en la región, cuyo caso generó indignación entre los trabajadores del campo y el colectivo social mexicano.

El encuentro se realizó en coordinación con el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, y formó parte de los esfuerzos del Gabinete de Seguridad para fortalecer la protección a los productores y garantizar la paz en Michoacán.

García Harfuch anunció que se reforzarán las operaciones conjuntas entre el Gabinete de Seguridad, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, además de ampliar las labores de investigación e inteligencia para ubicar y detener a los responsables de estos delitos.