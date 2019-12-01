Localizan extremidades humanas en la colonia Diego Rivera de Morelia, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Octubre de 2025 a las 15:31:20

Morelia, Michoacán, a 28 de octubre de 2025.- Un par de extremidades superiores e igual número de inferiores, en estado de descomposición, fueron halladas en las inmediaciones de las vías del tren, en la colonia Diego Rivera; se investiga si estos restos son del tronco hallado el 22 de octubre en la misma zona.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en el referido lugar estaba un bulto, cubierto con una cobija, del cual provenía un olor fétido.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia, quienes al arribar confirmaron que se trataba de restos humanos, situación por la que se solicitó la intervención de la representación social.

Acto seguido se constituyó en el sitio personal de la Unidad de Servicios Periciales y Escena del Crimen (USPEC), quienes dieron fe del levantamiento de dos extremidades superiores y dos inferiores, restos que fueron llevados al Semefo para los efectos de ley.

Es de mencionar que se presume que estas extremidades pertenecerían al tronco localizado el 22 de octubre en la misma zona, hechos que son investigados.