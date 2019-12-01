Volcadura vehicular en la comunidad de Sorucio de Tacámbaro, Michoacán deja un herido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 18:16:16
Tacámbaro, Michoacán, a 30 de octubre de 2025.- Un saldo de una persona lesionada fue el que dejó la volcadura de una camioneta, hechos registrados en la carretera Tacámbaro-Chupio en esta municipalidad.

Al respecto se informó que fue este jueves que por la referida carretera circulaba una camioneta marca Renault, tipo Oroch.

En un momento determinado, en las inmediaciones de la comunidad de Sorucio, el conductor perdió el control de la unidad lo que ocasionó que hermana volcándose.

A consecuencia del percance el individuo resultó herido, por lo que fue auxiliado por los servicios de emergencia, mientras que personal de trámites se hizo cargo de las actuaciones correspondientes.

