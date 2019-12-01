Refuerza la GC acciones operativas en Buenavista, Michoacán 

Buenavista, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Con seguridad operativa integral y coordinación interinstitucional, la Guardia Civil refuerza su presencia y coadyuva en la dignificación de las casetas de vigilancia, así mismo se mantienen firmes las tareas integrales para el combate a la delincuencia y garantizar el orden en el municipio así como en la región de la Tierra Caliente.

Sobre el particular se informó que dichos trabajos operativos integrales que, por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, son supervisados por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva en estrecha cercanía con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reducir la incidencia delictiva.

Estás acciones contemplan patrullajes diarios en la zona, más la vigilancia por aire con helicópteros y drones en sitios considerados como focos rojos, así como en localidades limítrofes con el estado de Jalisco, aunado a la instalación de puestos de control, recorridos de reconocimiento en zonas serranas y a los trabajos para inhibir agresiones con artefactos explosivos.

Además, como apoyo institucional a policías municipales, la Guardia Civil colaboró para reacondicionar casetas de seguridad y vigilancia en el territorio mediante trabajos de limpieza y la entrega de colchones, colchas y ropa de cama para abonar a la construcción de espacios dignos para el personal.