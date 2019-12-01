Refuerza la GC acciones operativas en Buenavista, Michoacán 

Refuerza la GC acciones operativas en Buenavista, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 11:15:49
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Buenavista, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Con seguridad operativa integral y coordinación interinstitucional, la Guardia Civil refuerza su presencia y coadyuva en la dignificación de las casetas de vigilancia, así mismo se mantienen firmes las tareas integrales para el combate a la delincuencia y garantizar el orden en el municipio así como en la región de la Tierra Caliente.

Sobre el particular se informó que dichos trabajos operativos integrales que, por instrucción del secretario de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés, son supervisados por el subsecretario de Operación Policial, José Ortega Silva en estrecha cercanía con el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para reducir la incidencia delictiva.

Estás acciones contemplan patrullajes diarios en la zona, más la vigilancia por aire con helicópteros y drones en sitios considerados como focos rojos, así como en localidades  limítrofes con el estado de Jalisco, aunado a la instalación de puestos de control, recorridos de reconocimiento en zonas serranas y a los trabajos para inhibir agresiones con artefactos explosivos.

Además, como apoyo institucional a policías municipales, la Guardia Civil colaboró para reacondicionar casetas de seguridad y vigilancia en el territorio mediante trabajos de limpieza y la entrega de colchones, colchas y ropa de cama para abonar a la construcción de espacios dignos para el personal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra incendio en planta de Kimberly Clark de Morelia, Michoacán
Al menos 2 heridos en accidente vial en Lázaro Cárdenas, Michoacán
Vuelca remolque en la autopista Pátzcuaro-Cuitzeo
Aparatoso choque contra objeto fijo en avenida Candiles , en Corregidora, Querétaro
Más información de la categoria
Pipa de Pemex pierde el control y se estrella contra muro de contención en la CDMX; derramó combustible
Aparecen cartulinas acusando colusión entre criminales y autoridades en Ario, Michoacán
Claudia Sheinbaum prevé recaudación histórica de impuestos al cierre del 2025
Es colombiano el presunto extorsionador de limoneros que además reclutaba y entrenaba en manejo de explosivos en Michoacán: Van más de 60 extranjeros detenidos en 2025
Comentarios