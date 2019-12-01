A proceso presunto responsable de secuestro y doble homicidio; hechos ocurridos en Cuitzeo, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:43:36

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Un Juez de Control determino vinculación a proceso contra Ángel Gabriel “N”, alias “El Mapa”, quien es señalado de su probable participación en la comisión del delito de secuestro agravado de dos hombres, ocurrido en Cuitzeo.

Sobre el particular se informó que con base en las investigaciones se logró establecer que el pasado 24 de abril, Alfonso O. y Óscar C., se encontraban a bordo de una camioneta Chevrolet negra en la calle Josefa Ortiz de Domínguez, colonia Los Cerritos, cuando fueron interceptados y privados de la libertad por hombres armados que viajaban en motocicletas.

Las víctimas fueron trasladadas hasta un camino de terracería, donde les prendieron fuego abordo de la unidad, provocándoles la muerte.

Derivado de estos hechos, la Unidad de Investigación del Homicidio Doloso reunió datos de prueba que permitieron solicitar y obtener una orden de aprehensión contra Ángel Gabriel “N”.

En cumplimiento a dicho mandato, agentes de la Policía de Investigación, con el respaldo de la SSP, a través de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), lograron la detención del presunto responsable.

Una vez presentado ante el Juez de Control, Ángel Gabriel “N” fue vinculado a proceso; se le fijó prisión preventiva oficiosa como medida cautelar y fue establecido un plazo de tres meses para el cierre de las investigaciones.