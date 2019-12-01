Persecución y enfrentamiento armado en la carretera Salvatierra–Celaya, Guanajuato, deja varios detenidos armados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:45:41

Celaya, Guanajuato, 9 de octubre del 2025.- El reporte sobre la presencia de personas armadas puso en alerta a los tres órdenes de gobierno, lo que desató una persecución que derivó en la detención de varios sujetos armados, así como en el aseguramiento de armas y un vehículo sobre la carretera Salvatierra–Celaya.

El hecho se registró la tarde de este jueves, cuando se reportó un fuerte operativo policiaco en la zona mencionada.

Aunque hasta el momento no se ha emitido información oficial, trascendió la posible detención de al menos tres personas que viajaban a bordo de un vehículo detectado desde el municipio de Salvatierra.

Los sospechosos fueron interceptados y detenidos tras una prolongada persecución sobre dicha carretera, a la altura de la comunidad de Santa María del Refugio.

De inmediato fueron puestos a disposición de la autoridad competente, quien será la encargada de determinar y dar a conocer los detalles de lo ocurrido.