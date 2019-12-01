Diputado Conrado Paz Torres urge a cambiar la estrategia de seguridad en Uruapan ante el descontrol de la violencia

Morelia, Michoacán, a 9 de octubre de 2025.– Aun con presencia e incremento de operativos de la Guardia Nacional, la violencia continúa desatada en Uruapan, Michoacán, aseguró el diputado local perredista, Conrado Paz Torres.

Confirmó que el día de ayer se observó menor presencia de los agentes de seguridad pública federal en la ciudad. El legislador consideró que faltó coordinación y estrategia con autoridades locales.

Según cifras proporcionadas por Paz Torres, en la cabecera municipal se reporta el robo de hasta 10 vehículos diarios. Indicó que la situación de inseguridad impacta en el movimiento económico, ya que a las 8 de la noche se observan calles vacías.

"Cabe recalcar que no había un cambio tan real con la presencia de la Guardia Nacional en la ciudad. A principios de mes, en Uruapan se reportó como una de las ciudades más violentas del estado y del país. Entonces, bueno, no había como una gran relevancia y aquí asumimos esto, a que yo creo que al final del día el presidente municipal no da parte o no abona al diálogo y a la estrategia para poder combatir de manera segura la misma inseguridad que estamos viviendo", indicó el diputado, quien insistió en cambiar la estrategia de seguridad.

El diputado local apuntó que los delitos del fuero común, que corresponden a la policía municipal, han aumentado considerablemente, y que la falta de presencia policial en las calles contribuye a la percepción de inseguridad.