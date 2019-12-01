Balean a un individuo en Uruapan, Michoacán; se encuentra hospitalizado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:29:11

Uruapan, Michoacán, a 9 de octubre 2025.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un hombre que fue atacado a balazos en calles de la colonia Luis Martínez Villacañas, en la ciudad de Uruapan, Michoacán.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que sobre la calle Ricardo Flores Magón de la referida colonia habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que presentaba lesiones producidas por proyectil de arma de fuego.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.