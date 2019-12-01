Recuperan en Tzintzuntzan, Michoacán, camioneta robada de empresa alimenticia; delincuentes huyeron con la carga

Tzintzuntzan, Mich., a 28 de agosto de 2025.— Un operativo de la policía municipal de Tzintzuntzan permitió la localización de una camioneta de la empresa La Costeña, que había sido robada horas antes con violencia en la carretera Morelia-Pátzcuaro, a la altura de la comunidad de El Correo.

El reporte ciudadano sobre la presencia de la unidad en la zona activó un despliegue de búsqueda en caminos y brechas de la región. Finalmente, los uniformados ubicaron el vehículo estacionado, sin ocupantes y en aparente estado de abandono.

Al inspeccionarlo, confirmaron que se trataba de una camioneta Chevrolet Silverado 2021 con caja seca y placas de Michoacán, propiedad de la reconocida empresa de conservas. El vehículo estaba vacío, sin carga y sin llaves. Además, los agentes detectaron que la caja de seguridad instalada detrás del asiento del copiloto había sido forzada.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar con las investigaciones, mientras que las autoridades buscan dar con los responsables del robo.

Hasta el momento no se ha informado sobre la mercancía sustraída ni el monto de lo robado, aunque se presume que los delincuentes se llevaron toda la carga antes de abandonar la unidad.