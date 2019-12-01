Recuperan dos vehículos con reporte e indicios de robo en Celaya, Guanajuato

Celaya, Guanajuato, a 20 de enero de 2026.– Sin personas detenidas, elementos de la Policía Municipal de Celaya en coordinación con la Guardia Nacional, lograron la recuperación de dos vehículos con reporte e indicios de robo durante operativos realizados en distintas colonias del municipio.

El primer aseguramiento se registró en la colonia Del Bosque, donde fue localizado un vehículo Volkswagen Virtus, color blanco, el cual contaba con reporte de robo en el municipio de Cortazar. Al sitio acudió el propietario de la unidad, quien presentó la documentación correspondiente que acreditó la propiedad, por lo que el vehículo le fue entregado conforme a los protocolos establecidos.

En un segundo hecho, ocurrido en la colonia Arboledas de San Rafael, las autoridades aseguraron una motocicleta Bajaj Pulsar, en colores blanco y rojo, la cual presentaba indicios de robo. De acuerdo con vecinos de la zona, la motocicleta se encontraba en aparente estado de abandono, motivo por el cual fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.