Recuperan dos vehículos con reporte e indicios de robo en Celaya, Guanajuato

Recuperan dos vehículos con reporte e indicios de robo en Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 22:27:52
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Celaya, Guanajuato, a 20 de enero de 2026.– Sin personas detenidas, elementos de la Policía Municipal de Celaya en coordinación con la Guardia Nacional, lograron la recuperación de dos vehículos con reporte e indicios de robo durante operativos realizados en distintas colonias del municipio.

El primer aseguramiento se registró en la colonia Del Bosque, donde fue localizado un vehículo Volkswagen Virtus, color blanco, el cual contaba con reporte de robo en el municipio de Cortazar. Al sitio acudió el propietario de la unidad, quien presentó la documentación correspondiente que acreditó la propiedad, por lo que el vehículo le fue entregado conforme a los protocolos establecidos.

En un segundo hecho, ocurrido en la colonia Arboledas de San Rafael, las autoridades aseguraron una motocicleta Bajaj Pulsar, en colores blanco y rojo, la cual presentaba indicios de robo. De acuerdo con vecinos de la zona, la motocicleta se encontraba en aparente estado de abandono, motivo por el cual fue puesta a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Recuperan dos vehículos con reporte e indicios de robo en Celaya, Guanajuato
Ataque armado deja dos personas sin vida en San Miguel Allende, Guanajuato
Dos incidentes por descargas eléctricas, dejan un hombre fallecido y otro lesionado en Nuevo León
Cae en Mazatlán dupla buscada por Estados Unidos: operación binacional captura en Sinaloa a hermanos traficantes
Más información de la categoria
Toman cientos las calles otra vez y se suman regidoras a protestas de sindicalizados: Acusan a Fanny Arreola, alcaldesa de Apatzingán, Michoacán, por despidos injustificados y persecución laboral
Nueve detenidos, campamentos arrasados y un arsenal bajo resguardo, últimos resultados del Plan Michoacán
Aclara SAT que Constancia de Situación Fiscal no es requisito para emitir factura
Multarán a malos usuarios de scooters en el estado de Querétaro: Gerardo Cuanalo 
Comentarios