Recuperan cargamento de medicamentos valuado en 2.5 millones de pesos tras operativo en Chalco, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 18:23:01

Chalco, Mex., a 15 de julio de 2026.- Un operativo conjunto entre autoridades federales y estatales permitió la recuperación de un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos con un valor estimado de 2.5 millones de pesos, además del aseguramiento de dos vehículos de carga con reporte de robo, en el municipio de Chalco.

La acción fue resultado de la coordinación entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), quienes respondieron a un reporte sobre el robo de dos unidades dedicadas al transporte de mercancías.

Tras recibir la alerta, las corporaciones desplegaron un operativo de búsqueda que culminó con la localización de ambos vehículos sobre la calle Hacienda Compañía, en el fraccionamiento Los Héroes Chalco.

Durante la inspección realizada en el sitio, los agentes confirmaron que las unidades transportaban un cargamento de insumos farmacéuticos y medicamentos, cuya valuación preliminar asciende a 2 millones 500 mil pesos, mercancía que fue recuperada en su totalidad.

Las dos unidades y la carga asegurada fueron puestas a disposición del Ministerio Público, instancia que inició la carpeta de investigación correspondiente para esclarecer el robo, identificar a los responsables y proceder conforme a derecho.

Las autoridades destacaron que este resultado forma parte de las acciones coordinadas para combatir el robo al transporte de carga y proteger la distribución de productos esenciales, particularmente del sector farmacéutico.