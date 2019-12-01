"Lo que se diga en medios para mí no es una realidad": presidenta del IEM se defiende ante críticas de partidos

Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 17:05:48

Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- La consejera presidenta provisional del Instituto Electoral de Michoacán, Selene Lizbeth González Medina, salió al paso de las críticas de representantes de partidos políticos ante el IEM que han advertido que no se sentarían a dialogar con ella ante presuntas arbitrariedades cometidas en el organismo, y defendió las decisiones que ha tomado.

Respecto a las inconformidades expresadas en medios de comunicación por parte de Rigoberto Márquez Verduzco, representante de Morena, y Alejandro Bribiesca Gil, del PRI, González Medina las consideró no reales.

"No tengo yo ninguna manifestación de ningún partido político de manera directa hacia mí, así que no podría tener yo ningún llamado hacia ellos, porque yo formalmente y de manera directa no la tengo. Entonces, lo que se diga en medios de comunicación para mí no es una realidad", afirmó.

En cuanto al señalamiento de que los nombramientos de las encargaturas de despacho recayeron en personal externo y sin consulta, la consejera presidenta provisional negó que se tomaran decisiones unilaterales, y advirtió que la integración del funcionariado debe permanecer en el IEM.

Precisó que solo hubo dos movimientos relevantes y que los nombramientos previos ya habían vencido el 30 de junio.