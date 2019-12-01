PVEM Michoacán se deslinda de edil de Queréndaro y admite que no buscará encabezar el municipio en 2027 por inseguridad

PVEM Michoacán se deslinda de edil de Queréndaro y admite que no buscará encabezar el municipio en 2027 por inseguridad
Autor: Amanda Bautista Rodríguez / Noventa Grados | Fecha: 15 de Julio de 2026 a las 16:09:41
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Morelia, Michoacán, a 15 de julio de 2026.- El dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México, Ernesto Núñez Aguilar, se deslindó de la actual presidenta municipal de Queréndaro e informó que la alcaldesa Diana Caballero decidió irse a las filas de Morena.

En entrevista, el también diputado federal con licencia fue cuestionado sobre la aparición de un video que circula en redes sociales, donde se acusa a la edil de mantener vínculos con el crimen organizado. Al respecto, dijo desconocer.

"Ella ya no milita en el Verde, ella decidió formar parte de Morena. Nosotros ya no tenemos coordinación con ella, afortunadamente mucho antes de que saliera este video", declaró.

El dirigente estatal indicó que la falta de comunicación con la ahora morenista fue una constante durante los primeros meses de su gestión, tiempo en el que estuvo en el Verde.

"Nunca tuvo comunicación con nosotros. Desconozco por completo. ¿Les ocultaba cosas?, no, nunca tuvo comunicación. Ella decidió mejor inclinarse a Morena y toda su comunicación fue con actores de Morena. Con nosotros nunca nos enteró de nada", aseveró Núñez Aguilar.

Reconoció que el municipio de Queréndaro es una de las demarcaciones donde su partido no tiene interés en encabezar una candidatura para el proceso electoral de 2027, debido a la situación de inseguridad que se vive en la zona.

"Son de los que nosotros no nos interesa volver a encabezar de momento. Si hubiera un actor que pudiera ser interesante, quizá, pero de momento son de los que no nos interesa encabezar. Por la situación de inseguridad", puntualizó.

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