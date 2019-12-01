Recuperan autoridades en enfrentamiento 5 vehículos que fueron robados de agencia en Acapulco, Guerrero

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 15 de Septiembre de 2025 a las 13:50:18
Acapulco, Guerrero, a 15 de septiembre de 2025.- Después de que un grupo de sujetos ingresara a una agencia de venta de automóviles en Acapulco, Guerrero y sustrajeran varios de ellos, fuerzas federales implementaron un operativo en el que tras un enfrentamiento, lograron asegurar cinco vehículos, además de que uno de los delincuentes fue abatido y tres más resultaron detenidos.

De acuerdo a la información, al cometer el robo en la Agencia Cupra, los hombres huyeron con rumbo a Chilpancingo por la Autopista del Sol, por lo que se desató una persecución que concluyó cerca de la caseta de La Venta de la referida carretera.

Esta operación se llevo a cabo gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Secretaría de Marina (Semar), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP) de Guerrero.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, indicó que los detenidos, así como los vehículos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.

