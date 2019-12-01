Bedolla quiere imponer a Gladyz Butanda como gobernadora: Memo Valencia

Morelia, Michoacán., a 07 de abril de 2026.- El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quiere imponer a Gladyz Butanda Macías como la candidata de su partido para sucederlo en la gubernatura y utiliza el dinero de los michoacanos para imponer a la actual secretaria de Desarrollo Urbano y Movilidad de su administración, denunció el dirigente estatal, Memo Valencia.

Indicó que descaradamente condicionan a los alcaldes de extracción priista la entrega de recursos de fondos para obras públicas, como el FAEISPUM, a cambio de hacerle ‘eventos’ a la secretaria.

“El gobernador está usando los recursos de los michoacanos, del pueblo para hacer campaña y proyectar a Gladyz Butanda. Están condicionando a los alcaldes, eso háganlo con los de su partido, gobernador. Háganlo con los de Morena. Lo que les corresponde a los alcaldes lo está utilizando para promover a Gladyz Butanda; si le hacen eventos a la secretaria les dan, pero si no les quitan. Así está actuando perversamente el gobernador”, dijo.

El coordinador de alcaldes priistas y edil de Álvaro Obregón, Adán Sánchez López, afirmó que con este tipo de acciones desde el gobierno estatal no castigan a los presidentes municipales, quienes se ven afectados son los ciudadanos, y “nos preocupa que sean omisos y que sean indiferentes, porque vemos que gobiernan más con odio e indiferencia que institucionalmente”.

Hizo un llamado para que sean escuchados por igual, sin distingos de colores y entreguen los recursos ya presupuestados para los Ayuntamientos.

“Este llamado es a nombre, desde luego, de todos los municipios del Revolucionario Institucional. Yo invito (al gobernador) a que haga bien su trabajo y a que atienda en su momento, en tiempo y forma, no cuando ya sea demasiado tarde”, indicó.

Alcaldesa de Erongarícuaro denuncia retiro de BOI en su municipio

La presidenta municipal de Erongarícuaro, Liliana Campos de la Luz, denunció el retiro, sin informarle motivo alguno, de las fuerzas de seguridad que se mantenían desde el 11 de enero en la demarcación como parte de la Base de Operaciones Interinstitucionales, BOI.

Expuso que más de un año pidió el apoyo de corporaciones federales para brindar seguridad en el municipio, calificado como uno de los más problemáticos por las acciones de la delincuencia organizada, y ahora las retiran tan solo dos meses después de ser enviadas.

Exigió de manera urgente al Gobierno del Estado de Michoacán, a la Secretaría de Seguridad Pública, al fiscal General del Estado y al Ejército Mexicano, que se restablezca de manera inmediata la presencia operativa, así como las acciones de vigilancia, prevención y reacción en el municipio, porque “no se trata de una solicitud menor. Se trata de la seguridad de miles de ciudadanos, de familias enteras que hoy requieren certeza, presencia institucional y respaldo real”.

Finalmente, Memo Valencia aseguró de forma tajante que desde el PRI se van a señalar todas las imposiciones del mandatario estatal y se denunciará la negativa en la entrega de recursos a los Ayuntamientos, que por ley corresponden, solo por ser de un partido distinto al que gobierna, además de respaldar la exigencia de la alcaldesa de Erongarícuaro para que las autoridades estatales y federales asuman también su responsabilidad en materia de seguridad pública.

“Mientras la sangre corre en los municipios, el gobernador sigue obsesionado con su sucesión, él elige entretenerse en eso en lugar de garantizar la seguridad de los michoacanos”, finalizó.