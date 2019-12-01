Identifican a mujer asesinada en la colonia La Mora de Uruapan, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 31 de Diciembre de 2025 a las 13:37:21
Uruapan, Michoacán, a 31 de diciembre de 2025.- Como Edith G., de 58 años, fue identificada la mujer que fue asesinada el martes en la colonia La Mora de esta ciudad.

Como se diera a conocer en este medio de comunicación, el martes una mujer caminaba por la calle Julio López Chávez en la colonia La Mora, cuando fue interceptada por sujetos armados que la atacaron a balazos y posteriormente se dieron a la fuga. 

A consecuencia del hecho criminal, la mujer perdió la vida por lo que fue llevada al Semefo para los efectos de ley.

Fue en ese lugar en donde sus deudos la identificaron como Edith G., de 58 años.

