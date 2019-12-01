Recupera Policía Morelia vehículo robado a conductor de plataforma de transporte

Recupera Policía Morelia vehículo robado a conductor de plataforma de transporte
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Marzo de 2026 a las 13:56:27
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Morelia, Michoacán, 20 de marzo del 2026.- Como resultado de una rápida y oportuna acción operativa de la Policía Morelia se logró recuperar un vehículo que había sido robado con violencia a un conductor de una plataforma de transporte, en la colonia Loma Colorada.

Sobre el particular se informó que el propietario comentó a los oficiales que había reportado el robo del automóvil, después de que una pareja se lo arrebatara con un objeto punzante.

Gracias a la coordinación de los agentes se localizó el vehículo en la colonia Medallistas Olímpicos, por lo que arribaron al lugar se aseguró la unidad.

Posteriormente el vehículo fue  entregado al propietario, previa demostración de la legal pertenencia del mismo.

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