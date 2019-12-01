Reconoce la SSP trayectoria de María Rosal Santos, historia de vocación y convicción en la Guardia Civil

Morelia, Michoacán, a 9 de marzo 2026.- Subdirectora de Fomento a la Cultura Vial del agrupamiento de Seguridad Vial, María Guadalupe Rosal Santos todavía una trayectoria en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) cuya historia refleja la convicción forjada con el tiempo. Actualmente se desempeña como subdirectora de Fomento a la Cultura Vial, y su trabajo destaca por la disciplina y el compromiso, lo que define el verdadero espíritu de servicio.

Originaria de la Ciudad de México y con 20 años de radicar en Michoacán, María Guadalupe se unió a la Guardia Civil hace más de seis años. La razón nace de una vivencia familiar dolorosa: la pérdida de su hermana Laura, víctima de feminicidio. “Tuvimos una experiencia en casa, perdimos a una hermana; fue un feminicidio”, compartió.

Tras enfrentar un complejo proceso emocional y la culpa de no haber detectado a tiempo las señales de auxilio, la agente transformó esa experiencia en una convicción: la prevención es vital. Comprendió que intervenir oportunamente y brindar orientación es lo que realmente marca la diferencia entre la vida y la tragedia.



Esa motivación la llevó a enlistarse en la Guardia Civil, donde se desempeñó inicialmente en el Restablecimiento del Orden Público. Posteriormente, ingresó al agrupamiento de Seguridad Vial, donde ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria. Su experiencia operativa está respaldada por su formación académica, tras titularse en 2025 de la Licenciatura en Seguridad Pública y Ciencias Forenses por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).

Tras participar en la convocatoria interna de mandos de la SSP con el respaldo de su familia, amistades y compañeros, fue nombrada subdirectora de Fomento a la Cultura Vial. En este cargo, su prioridad es fortalecer una cultura ciudadana que salve vidas y reduzca riesgos, integrando una visión estratégica para prevenir la violencia de género y proteger a mujeres, niñas y familias.

La Guardia Civil tiene el compromiso de preparar e impulsar a los mejores perfiles policiales para servir a Michoacán con vocación y profesionalismo, ejemplos como el de María Guadalupe Rosal Santos reflejan el trabajo institucional que realiza la corporación a favor de su personal y de la ciudadanía.