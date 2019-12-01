Muere motociclista tras ser arrollado por automovilista que huyó en el Periférico de Morelia, Michoacán 

Morelia, Mich., a 9 de julio de 2026.— Un hombre que viajaba a bordo de una motocicleta perdió la vida la noche de este jueves luego de ser impactado por un vehículo cuyo conductor escapó del lugar para evadir su responsabilidad. El accidente ocurrió sobre el Periférico Paseo de la República, a la altura de la colonia Nicolaítas Ilustres.

De acuerdo con información recabada en el sitio, el motociclista se desplazaba sobre los carriles centrales en dirección de la salida a Salamanca hacia el Estadio Morelos, cuando fue embestido por un automóvil en circunstancias que ya son investigadas por las autoridades.

La fuerza del impacto lanzó a la víctima varios metros, quedando tendida a un costado de la banqueta. En tanto, el conductor presuntamente involucrado aceleró la marcha y abandonó la escena sin prestar ayuda.

Testigos del percance solicitaron de inmediato el apoyo de los cuerpos de emergencia. Paramédicos y elementos de seguridad acudieron al sitio, pero únicamente pudieron confirmar que el motociclista ya había fallecido debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

Policías resguardaron el área para preservar los indicios, mientras peritos y agentes de la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía General del Estado llevaron a cabo las diligencias correspondientes, incluyendo el procesamiento de la escena y el levantamiento del cuerpo.

Hasta el cierre de esta información, la víctima no había sido identificada. Se informó que corresponde a un hombre de entre 25 y 30 años de edad, cuyos restos fueron trasladados al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley y permanecerá en espera de ser reconocido por sus familiares.

La Fiscalía General del Estado abrió la carpeta de investigación para localizar al conductor que huyó del lugar y determinar las causas exactas que derivaron en este fatal hecho de tránsito.